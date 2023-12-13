banner913
banner932
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
TDP, CTP’yi gerekli muhalefeti yapmamakla suçladı
7 0
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
14 derneğin 19 projesine 779 bin 850 TL'lik mali yardım
8 0
 
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
Şehit Hasan Kara'ya 35 yıl sonra ilk anma
25 0
Ailece hırsızlık şebekesi
Ailece hırsızlık şebekesi
86 0
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
“KKTC 1. Kooperatifçilik Çalıştayı” düzenleniyor
21 0
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
Metin Koloğlu yaşamını yitirdi
554 0
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
TFF: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik.
89 0
banner996
banner985

Polisiyle olaylar

banner989

Kafede hırsızlık... Bardaklar da çalındı

banner974
Polisiyle olaylar
banner971
Lefkoşa’da bir iş yerine girip işletmeciyi alıkoyup cep telefonlarını çalan 3 kişi tutuklandı.
Olayın polisin bilgisine gelmesiyle A.İ.(E-43), M.K.(E-20) ve A.A.’nın (E-26) soygun, zorla alıkoyma ve şiddet kullanma tehdidi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.
-Kafede hırsızlık, bardaklar da çalındı
Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kafede çalışan O.K. (E-26) iş yerinden 83 bardak, el çantası, cüzdan ve parfümü çaldı. O.K.’nin tutuklandığı olayın 4-12 Aralık tarihleri arasında olduğu belirtildi.


-Ercan’da uyuşturucu


Ercan Havalimanı’ndan dün öğle saatlerinde KKTC’ye giriş yapan B.Y.’nin (E-38) eşyalarında ve üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek olarak emare alındı. Söz konusu kişi tutuklandı.


- Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde olay çıkaran sarhoş kişi tutuklandı
Bu sabahın ilk saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisi bekleme salonunda bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen, bağırıp çağırarak etrafa rahatsızlık veren, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisinin gözlüğünün kırılmasına sebep olan S.Ş.(E-37) tutuklandı.


-Ülke genelinde denetim


Ülke genelinde dün akşam polis tarafından yapılan denetimlerde ülkede ikamet izni olmadan yaşadığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.
Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.