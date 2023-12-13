Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanları içerisinde dün akşam 20.00 ile 24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.



Lefkoşa'da ikamet izinsiz 8 kişi tutuklanırken, kumarhanede bulunması yasak 24 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Trafikte 360 sürücü rapor edilirken 1 sürücü tutuklandı, 22 araç trafikten men edildi

İskele'de ise ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı, kumarhanede 25 kişi hakkında yasal işleme gidildi ve trafikte 148 sürücü rapor, 2 araç trafikten men edildi.





-Lefkoşa'daki denetimler

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi. Kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 8 kişi tutuklandı.

Kapatma saatine uymadığı tespit edilen 2 alkollü içki satışı yapılan işyeri işletmecisi aleyhinde de yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1327 araç sürücüsü kontrol edildi ve 121’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 99’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 6’sı sigortasız araç kullanmak olmak üzere, toplam 360 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı, 22 araç trafikten men edildi.





-İskele'deki denetimler

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında da; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilirken, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerdeki denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin denetimleri sonucu, toplam 625 araç sürücüsü kontrol edildi ve 106’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 25’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 2’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 148 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edildi.

