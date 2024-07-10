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Polisiye olaylar

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Polisiye olaylar
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Yeni Boğaziçi’nde  bir apartman inşaatında çalışırken ikinci kattan düşerek yaralanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan Narıman Umatov (E-27) dün hayatını kaybetti.
Girne’de 3 Temmuz’da intihara teşebbüs ederek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınan Gürol Yardımcı (E-22) dün yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre Küçük Erenköy’de Gencay Gökhun (E-70) dün evinde ölü bulundu. Saat 11.00 sıralarında ölü bulunan Gökhun’un otopsisinde ölüm nedeninin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
 
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