Polisiye olaylar

Yeni Boğaziçi’nde bir apartman inşaatında çalışırken ikinci kattan düşerek yaralanan ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınan Narıman Umatov (E-27) dün hayatını kaybetti.
Girne’de 3 Temmuz’da intihara teşebbüs ederek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alınan Gürol Yardımcı (E-22) dün yaşamını yitirdi.
Polis açıklamasına göre Küçük Erenköy’de Gencay Gökhun (E-70) dün evinde ölü bulundu. Saat 11.00 sıralarında ölü bulunan Gökhun’un otopsisinde ölüm nedeninin “Kalp Hastalığı, Kronik Akciğer Hastalığı, Kalp Krizi ve Kalp Yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.