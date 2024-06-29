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MTG'de şok gelişme

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MTG'de şok gelişme
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Aksa Süper Ligin son 5 sezonunun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nde sular durulmuyor. MTG kulübünün çiçeği burnundaki başkanı Mehmet Akkent, görevinden istifa etti.
Akkent, görevde kaldığı süre içerisinde 1 kişi haricinde maddi konularda yardım sözü verenlerin bu sözlerini yerine getirmediklerini belirterek, istifa kararı almanın en doğru karar olduğuna vurgu yaptı.
Mağusa Türk Gücülü olduğuna vurgu yapan Mehmet Akkent,her zaman kulübünün yanında olacağını, alt yapıya sponsorluğunun da süreceğini belirtti.
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