Polisiye olaylar

Lefkoşa’da bir evde dedektör bulundu. 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada yetkili makamlardan izinsiz olarak dedektör tasarruf ettiği tespit edilen A.A.(E-35) ve meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen G.T. (E-48) tutuklandı.
-Esentepe’de uyuşturucu
Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Esentepe’de bir evde yapılan aramada 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. M.D.T.(E-56) tutuklandı.
-Girne’de market hırsızlığı
Girne’deki markete müşteri olarak giren D.W.W.’nin (K-68) bin 202 TL 37 kuruş değerindeki muhtelif ürünleri çaldığı tespit edildi. Hırsızlığın bu ay içinde yapıldığı, söz konusu şahısın tutuklandığı belirtildi.
-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı
Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
-Önce çöp bidonları sonra park halindeki araç yandı
Girne’de dün sabah saatlerinde bir sitenin otoparkındaki çöp bidonlarında çıkan yangın park halindeki araca sıçradı.
Münür Şago Sokak’taki bir sitenin otoparkındaki 2 plastik çöp bidonunda başlayan yangın park halindeki yük taşıyıcı römork araca da sıçradı. Araç kısmen zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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