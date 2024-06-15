Polisiye olaylar

Lefkoşa’da bir evde dedektör bulundu. 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada yetkili makamlardan izinsiz olarak dedektör tasarruf ettiği tespit edilen A.A.(E-35) ve meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen G.T. (E-48) tutuklandı.

-Esentepe’de uyuşturucu

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam Esentepe’de bir evde yapılan aramada 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. M.D.T.(E-56) tutuklandı.

-Girne’de market hırsızlığı

Girne’deki markete müşteri olarak giren D.W.W.’nin (K-68) bin 202 TL 37 kuruş değerindeki muhtelif ürünleri çaldığı tespit edildi. Hırsızlığın bu ay içinde yapıldığı, söz konusu şahısın tutuklandığı belirtildi.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından dün yapılan denetim ve kontrollerde KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Önce çöp bidonları sonra park halindeki araç yandı

Girne’de dün sabah saatlerinde bir sitenin otoparkındaki çöp bidonlarında çıkan yangın park halindeki araca sıçradı.

Münür Şago Sokak’taki bir sitenin otoparkındaki 2 plastik çöp bidonunda başlayan yangın park halindeki yük taşıyıcı römork araca da sıçradı. Araç kısmen zarar görürken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.