Polisiye olaylar

Genel asayiş olayları

Gazimağusa’da dün gece 02.00 sıralarında bir markette Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, marketin mekân kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Polis, bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.







-İkamet izinsiz 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde Polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı.



Tutuklananlar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.







-Kumarhaneye girmesi yasak iki kişiye yasal işlem

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, dün gece polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kumarhaneye girmesi yasak iki kişi tespit edildi.



Polis açıklamasında, bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

