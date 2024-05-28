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Beyarmudu'nda park halindeki araç yandı

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Polis basın subaylığı

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Beyarmudu'nda park halindeki araç yandı
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Beyarmudu’nda bir evin garajında bulunan araç yandı.


Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyarmudu’nda bir eve ait garajda, park halinde bulunan JV 631 plakalı salon aracın muhtemelen makine bölümündeki akü bağlantılı elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktığı kaydedildi.
 
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, araç, garaj çatısında bulunan 6 trapez saç, 7 ahşap mertek, malzeme rafı ve garaja bitişik ambarın penceresi tamamen yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise ambar tavanındaki lambriler de zarar gördü.
 
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