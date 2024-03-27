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Polisiye olaylar...

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Gazimağusa’da iki kişi sahte belgeyle para temin etmekten tutuklandı

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Polisiye olaylar...
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Polisin açıklamasına göre, sözkonusu iki kişi, önceden 7 ayrı şahıs adına düzenledikleri sahte ön izin başvuru forumlarını, bir şahsın kullanımındaki cep telefonuna Whatsapp uygulaması üzerinden gönderip, karşılığında 30 bin TL ve 2 bin Euro para temin ettikleri tespit edildi.
 
-Girne’de kumarhaneye yönelik operasyon…6 kişi tutuklandı
 
Girne Polis Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından dün Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhaneye yapılan operasyon kapsamında, kumarhane içerisinde bulunan slot oyun makineleri ile kanunsuz olarak internet üzerinden 4 ayrı site aracılığıyla para karşılığında kumar oynatıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında E.D.(E-57), R.T.(E-43), T.B.(E-40), A.A.(E-44), S.Z.(E-55) ve E.Y.(K-52) tutuklandı.
 
-Aydınköy’de mülke tecavüz
 
Aydınköy’de dün bir evin penceresini açarak içeriye giren meçhul şahıs, ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine koşarak kaçtı.
 
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen K.O.(E-22) tespit edilerek tutuklandı.
 
-Girne ve Lefkoşa’da hırsızlık
 
Girne’de dün İ.H.C.’nin (E-39) banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 42 bin sterlini kendisine ait olmadığını bildiği halde hesabından çekip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilerek tutuklandı.
 
Öte yandan Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde dün Y.B.’nin (E-49) bir müşteri tarafından oyun makinesi üzerinde bırakılan cep telefonunu çaldığı tespit edildi. Polis, adı geçen şahsı tutukladığını açıkladı.
 
-İki kişi hakkında dilencilik yapmaktan yasal işlem başlatıldı
 
Demirhan’da bir süpermarketin araç park yeri içerisinde B.G.(K-29) ve B.Y.’nin (K-32) sadaka toplamak ve dilenmek maksadıyla dolaşıp bir şahıstan yardım için para istedikleri tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
Soruşturma devam ediyor.
 
-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı
 
Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 
Soruşturma sürüyor.
 
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