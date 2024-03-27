Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde dün 20.00-24.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Denetimler sonucunda 766 sürücü rapor edildi, 50 sürücü trafikten menedildi, 1 sürücü de tutuklandı. Kumarkane denetimlerinde ise kumarhanelerde bulunmaları yasak 31 kişi saptandı.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edildi, olumsuzluk saptanmadı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 897 araç sürücüsü kontrol edildi ve 175’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak olmak üzere toplam 441 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 15 araç ise trafikten menedildi.

-Girne

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi ancak olumsuzluk saptanmadı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 15 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 534 araç sürücüsü kontrol edildi ve 150’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak olmak üzere 243 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç ise trafikten menedildi.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi, olumsuzluk saptanmadı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 550 araç sürücüsü kontrol edildi ve 38’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere 82 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten menedildi.