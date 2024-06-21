Polisiye haberler

64 yaşındaki Naznı Zaıdi hayatını kaybetti

Lefkoşa’da sakin 64 yaşındaki Naznı Zaıdi dün aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Naznı Zaıdi, dün saat 23.00 sıralarında kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, ailesi tarafından götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Zaıdi’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından G.İ.O.(K-20) ve İ.E.B.’nin (E-20) kaldıkları ikametgahta arama yapıldı.

Aramada, toplam 44 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ölçülerde 23 adet kağıt parçası ve içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Lefke’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Lefke’de dün saat 12.00 sıralarında, Atatürk Caddesi üzerinde, Lefke Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü L.K.’nin (E-24) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı. L.K. tutuklandı.

-Güzelyurt’ta sahte para tedavüle süren kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna 14 ve 16 Haziran tarihlerinde müşteri olarak giden M.F.’nin (E-53), kullanımındaki araca toplam 1000 TL’lik benzin alıp karşılığında tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan SC 3009486470 ve SC 3009486473 seri numaralı, iki adet 100 euroluk banknottan oluşan toplam 200 euro parayı verip tedavüle sürdüğü ve para üstü olarak 5 bin 960 TL nakit parayı temin ettiği tespit edildi. M.F. tutuklandı.

-İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz üç kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.