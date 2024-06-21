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LTB’den çocuklar için yaz dönemi kursları ve atölyeleri

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yaz tatili için çocuklara yönelik kurslar ve çocuk atölyeleri düzenliyor.

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LTB’den çocuklar için yaz dönemi kursları ve atölyeleri
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LTB’nin Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) ile iş birliği içerisinde düzenlediği yaz kurslarında çocuk resim atölyeleri yer alırken, çeşitli sanatçı, eğitimci ve uzmanlar tarafından uygulanacak Yaz dönemi çocuk atölyelerinde ise satrançtan hip-hop ve modern dansa, yogadan sosyal beceri iletişim atölyesine, yaratıcı ahşap atölyesinden Kıbrıs çocuk oyunlarına, oyun evi atölyesinden dikkat atölyesine ve sanata ilk adım atölyesine kadar çocukların gelişimine katkı yapacak birçok farklı etkinlik yer alacak.
LTB’den verilen bilgiye göre, tüm Çocuklar için LTB-EMAA Yaz Kursları için kayıtlar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (Yenişehir) binasında yapılırken LTB Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri kayıtları ise LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde (eski LTB binası) 24-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek.
Tüm Çocuklar için LTB-EMAA Yaz Kursları şöyle:
"Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi; Kurs süresi: 2 ay; 6-8 yaş ve 9-11 yaş olmak üzere 2 grup. Kurs Başlangıç - 1 Temmuz Pazartesi; Kurs Yeri – EMAA binası.
 Ülviye Karabaşak ile Resim atölyesi; Kurs suresi: 2 ay, 6-8 yaş ve 9-11 yaş olmak üzere 2 grup, Kurs başlangıç: 3 Temmuz Çarşamba."
 
Yaz Dönemi Çocuk Atölyeleri de şöyle:
"Yaratıcı Ahşap Atölyesi; Eğitmen Aslı İzveren- Cuco Toys & Crafts, 5-7 yaş çocuklar için.
Kıbrıs Çocuk Oyunları; Has-Der eğitmenliğinde, 9-12 yaş çocuklar için
Sanata İlk Adım; Ayhatun Ateşin tarafından Alashia Sanat Atölyesi’nde düzenlenecek kurslar 7-14 yaş için olup 6 hafta sürecek.
 Yoga; Esra Ayalp Cabacaba eğitmenliğinde 6-9 yaş çocuklar için
Dikkat Atölyesi; Uzm.Psk. Danışman Nedret Alkım eğitmenliğinde 6-10 yaş arası çocuklar için.
Oyun Evi Atölyesi; Aslı İzveren (Cuco Toys) eğitmenliğinde 8-12 yaş çocuklar için düzenlenen atölye 6 hafta sürecek.
Hip Hop-Modern Dans; Mizgin Bozkaya- Akare Dance and Sport Center eğitmenliğinde 5-8 ve 9-13 yaş şeklinde 2 grup.
Satranç; Polen Ermetal eğitmenliğinde 6-9 yaş çocuklar için
Sosyal Beceri Ve İletişim Atölyesi; Psikolojik Danışman Gamze Tekin ve Özel Eğitim Öğretmeni Zehra Ballı eğitmenliğinde 8-13 yaş için."

 
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