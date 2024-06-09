Polisiye haberler

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan güneye geçmek isterken görevli memura sahte pasaport sunan kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında oldu. Kullandığı araçla Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen N.E.(E-51), önceden sahte olarak düzenlenmiş tasarrufundaki pasaportu görevli memura verdi.

Pasaportun sahte olduğunun anlaşılmasıyla N.E. tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.





-Eski Lapta Huzurevi’nde beton kirişten düşen kişi yaralandı

Eski Lapta Huzur Evi’nin kuzey kısmındaki beton kiriş üzerinde yürürken dengesini kaybederek düşen Volkan’ın (E-31) her iki kolu da kırıldı.

Olay dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Volkan Savaş kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde her iki kolunda kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.





-Kavga, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket

Demirhan’da alkollü iki kişi kavga etti. Bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık da veren söz konusu kişiler tutuklandı.

Bugün 03.15’teki olayda, aralarında yaşanan sorun nedeniyle, 260 miligram alkollü içki tesiri altından bulunan H.K.(K-35) ile 194 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan S.D.(K-29) kavga etti. Birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vuran ve bağırıp çağırarak rahatsızlık yaratan iki kişi tutuklanırken haklarındaki soruşturma sürüyor.





-İzinsiz müzik yayını yapan ve alkollü içki satan iş yerlerine yasal işlem

Polis ekiplerinin Cuma akşamı iş ve eğlence yerlerine yönelik denetimlerinde iki iş yerinin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sundukları, bir iş yerinin ise yetkili makamdan geçerli müzik izni olmadığı halde, müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Söz konusu iş yerlerinin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.





-Kumarhanede 10 kişiye yasal işlem

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri dün İskele bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede yaptığı kontrol ve denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit etti. Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.





-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis ekiplerinin denetim ve kontrollerinde, ikamet izni olmadığı saptanan iki kişi tutuklandı.

