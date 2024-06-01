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Polisiye haberler

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Güriş’in ölüm sebebi kalp krizi

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Polisiye haberler
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Gazimağusa’da önceki gün otel odasında rahatsızlanarak yaşamını yitiren 71 yaşındaki Selahattin Güriş’in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Güriş’in doktorundan ölüm sebebinin “kalp krizi, solunum ve dolaşım yetmezliği” olduğu öğrenildi.  Soruşturma devam ediyor.
-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek
Ülke genelinde dün polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, KKTC'de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
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