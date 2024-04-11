Polisiye haberler

İskele’de faaliyet gösteren bir otelde kavga çıktı.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu, 237 miligram alkollü Y.A.(E-30), 259 miligram alkollü M.E.Ç.(E-30) ile 273 miligram alkollü Y.Y.(E-38) ve 120 miligram alkollü Z.C.(E-54) kavga ederek, vücutlarının muhtelif yerlerine vurup, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık verdi.

Sabahın ilk saatlerinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Bafra’da alkollü iki kişi güvenlik görevlisini darp etti

Öte yandan dün saat 23.30’da Bafra’da faaliyet gösteren bir hotel önünde, 164 miligram alkollü U.K.(E-32) ve 240 miligram alkollü M.K.(E-38), güvenlik görevlisi B.D.’nin (E-46) boğazını sıkarak, darp etti.

Küfür edip, yüksek sesle bağıran şahıslar tutuklandı.

-Tepebaşı’nda iş kazası

Tepebaşı’nda kendi marangoz atölyesinde çalışan Hüseyin Çelik (E-64), sol elinin üç parmağını freze makinesine kaptırması sonucu yaralandı.

Dün sabah 09.00’da meydana gelen olay sonrası Çelik, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisi ardından taburcu edildi.

-Sadrazamköy ve Esentepe’de trafik kazası

Sadrazamköy’de, 222 miligram alkollü Fatoş Karataş (K-45), yönetimindeki KA 423 plakalı araçla yolun sağına geçerek, telefon direğine ve ardından da park halinde bulunan DZ 129 plakalı araca çarptı.

Dün saat 22.00’de meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan saat 00.30’da Esentepe Sanayi Bölgesinde, sürüş ehliyetsiz Ali Mubarık (E-46) yönetimindeki DU 593 plakalı salon araçla, yolun sağından çıkıp Tarsan Unlu Mamulleri adlı işyerine ait duvara ve su sayacına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Ali Mubarık tutuklandı.

