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Polisiye haberler

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Polisiye haberler
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)
02.07.2023 tarihinde, Kumyalı Arpa siloları bölgesinde rahatsızlanmış şekilde bulunan ve
kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitiren Fikri
BAĞRIKARALI’nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde, kan ve doku örnekleri
alınmıştır. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam
etmektedir.

HIRSIZLIK
14.05.2023 tarihinde, Demirhan’da faaliyet gösteren bir akarayakıt istasyonunun tuvaleti
içerisinde, bir şahıs tarafından düşürülen cüzdan içerisinde bulunan 1900 TL nakit paranın
çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen O.K.
(E-45), 05.07.2023 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI
06.07.2023 tarihinde, saat 00:05 sırlarında, Dipkarpaz’da, Gazi Arif Kızılarslan Sokak
üzerinde, Zaharias Andreas HARPA (E-56) 181 miligram alkollü içki tesiri altında,
yönetimindeki HNM 799 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada,
dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkmış ve banket
içerisinde bulunan elektrik direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü
tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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