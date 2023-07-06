20 Temmuz provaları nedeniyle konturollü geçiş

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

TÖREN PROVASI YOL KAPATMASI

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıldönümü nedeniyle

yapılacak tören provası kapsamında, 09 Temmuz 2023 (pazar günü) tarihinde,

Lefkoşa’da, saat 07:00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol

Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, tören

provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.

Belirtilen tarih ve saatlerde;

Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş

Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü

olarak sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen

sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu

Bulvarından sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler

için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip

Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola

dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen

sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi

güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen

Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden

sağlanacaktır.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler

için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden

sağlanacaktır.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için

ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi

Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı

üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli

Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı

üzerinden sağlanacaktır.