20 Temmuz provaları nedeniyle konturollü geçiş

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
TÖREN PROVASI YOL KAPATMASI
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 49’uncu yıldönümü nedeniyle
yapılacak tören provası kapsamında, 09 Temmuz 2023 (pazar günü) tarihinde,
Lefkoşa’da, saat 07:00’den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol
Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergahı, tören
provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacaktır.
Belirtilen tarih ve saatlerde;
Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım, Altınbaş
Petrol Trafik Işıkları Kavşağı veya Atatürk Stadyumu Çemberinden kontrollü
olarak sağlanacaktır.
Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen
sürücüler için ulaşım, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu
Bulvarından sağlanacaktır.
Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler
için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip
Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıklarından sola
dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinden sağlanacaktır.
Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen
sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi
güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen
Trafik Işıkları kavşağından Metehan-Alayköy Çevre yolu üzerinden
sağlanacaktır.
Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler
için ulaşım; Alayköy-Metehan Çevre yolu veya Gönyeli Çemberi ile
Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı üzerinden
sağlanacaktır.
Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için
ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi
Bölgesi içerisinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı
üzerinden veya Girne-Lefkoşa Anayolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli
Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahı
üzerinden sağlanacaktır.
Trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine
araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica
olunur.
PGM - BASIN SUBAYLIĞI