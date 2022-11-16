Polisiye haberler

Tuzla ve Güzelyurt’ta aniden rahatsızlanan iki kişi yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Tuzla’da sakin Tatiana Evstigneeva (K-70), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Güzelyurt’ta sakin Cemaliye Fisun Ergülen de (K-54), bugün sabah saatlerinde ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Kayalıklarda ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı

Bafra Oteller Bölgesinde, dün, deniz seviyesindeki kayalıklar üzerinde ölü bulunan Yeşilköy’de sakin Mehmet Yaman’ın (E-27) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Gazimağusa’da, dün, H.Y.’nin (E-25) ikametgahında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 11,5 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ve içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet nargile bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Küçük Erenköy’de hırsızlık

Küçük Erenköy’de, bir ikametgahtan 3 bin TL nakit para ve cep telefonu çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.C.O.(E-19) tutuklandı.

Kayıp şahıs bulundu

Kayıp olduğu bildirilen Güzelyurt’ta sakin Kadir Kıvanç (E-42) bulundu. Soruşturma devam ediyor.

