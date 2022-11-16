Koopbank’tan üç DAÜ öğrencisine burs

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından, eğitim hayatlarında mali güçlüklerle karşılaşan öğrencilere destek olmak üzere geçtiğimiz yıllarda oluşturulan Burs Fonu kapsamında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (KOOPBANK) ile Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında KOOPBANK, geçtiğimiz yıl ve bu yıl hayatlarını kaybeden çalışanları İbrahim Sofu ve Nacit Lama Altuğ ile talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrılan genç dağcı Birkan Uzun’un anısını yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahibi üç DAÜ öğrencisine mezun oluncaya dek burs sağlayacak.

Söz konusu sözleşmenin imza töreni, 16 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 11:00’de, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşti. Sözleşmeye Prof. Dr. Hocanın ile KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman imza koydu. Törende; KOOPBANK Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Üstün de hazır bulundu.



“Hayırlı Bir İş İçin Bir Araya Geldik”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli kurumlarından biri olan ve DAÜ’nün de uzun yıllardır iş birliği yaptığı KOOPBANK’ın, DAÜ Burs Fonu’na katkı koymasından dolayı duydukları memnuniyeti aktararak, KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman’a teşekkür etti. DAÜ ve KOOPBANK’ın ülkenin öz kuruluşları olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin eğitim hayatlarında karşılaştıkları güçlükleri gidermek üzere çok hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirtti. Prof. Dr. Hocanın, burs alma hakkını kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerin; İbrahim Sofu, Nacit Lama Altuğ ve Birkan Uzun gibi üç değerli insanın isimlerine layık olarak eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine hayırlı insanlar olarak görev yapmaları temennisinde bulundu.



“İbrahim Sofu, Nacit Lama Altuğ ve Birkan Uzun’un İsimlerini Yaşatacağız”

KOOPBANK Genel Müdürü Kemal Ataman da DAÜ ile 30 yılı aşkın bir süredir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, DAÜ’nün çok değer verdikleri bir üniversite olduğunu kaydetti. KOOPBANK’ın DAÜ’de iki tane şubesi olduğunu aktaran Ataman, üniversiteye hizmet etmek ve katkı koymak için canla başla çalıştıklarını, bu vesileyle de ihtiyaç sahibi üç DAÜ öğrencisine burs vereceklerini ifade etti. Bu bursun yalnızca bir yıllık değil, öğrenciler mezun oluncaya kadar verileceğinin altını çizen Ataman, böylece İbrahim Sofu, Nacit Lama Altuğ ve Birkan Uzun’un isimlerini yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Ataman, kendilerine bu imkanı sağlayan DAÜ camiasına teşekkür ederek bursların hayırlı olmasını diledi.

