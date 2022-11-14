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Polisiye Haberler

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Demirhan’da ve Girne’de hırsızlık... Kanunsuz av...

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Polisiye Haberler
- Demirhan’da ve Girne’de market hırsızlığı

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten yaklaşık 5 bin TL değerinde ürün çaldıkları tespit edilen M.R.(E-21), A.D.(E-24), U.C.G.(E-24) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, dün müşteri olarak süpermarkete giden şahısların, toplam değeri olan 5195,11 TL olan muhtelif gıda ürünü, alkollü içki, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktıkları belirtildi.

Soruşturma devam ediyor.

Girne’de faaliyet gösteren bir marketten cuma günü yaklaşık 8 bin TL değerinde bir şişe alkollü içki ve bir adet salam çaldığı tespit edilen S.Z. (E-18), S.H.(K-23) ve M.A.S.H.H.(E-19)’nin de dün tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.



- Başka bir şahsa ait av tüfeğiyle ava giden şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı

Büyük Av Mevsimi kapsamında, ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen rutin avcı kontrolleri kapsamında, Yayla’da, ava açık bölge içerisinde avlanan bir kişinin başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile avlandığı tespit edilerek, şahsa yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir ovasında ava açık bölgede avlanan bir şahsın ise vurduğu ova tavşanlarını sosyal medyada paylaştığı tespit edildi, şahsa idari para cezası kesildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
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