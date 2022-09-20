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Polisiye Haberler

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Spor salonunda yaşamını yitiren Yee’nin ölüm sebebi kalp krizi... Vladımır Trasake’ İskele’de otel odasında yaşamını yitirdi... Bıçakla yaralama...

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Polisiye Haberler
Spor salonunda yaşamını yitiren Yee’nin ölüm sebebi kalp krizi
Alsancak’ta bir otele ait spor salonunda, geçen cumartesi günü aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Leow Seng YEE’nin  (E-40) otopsisinde  ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

 
Vladımır Trasake’ İskele’de otel odasında yaşamını yitirdi
Aynı gün İskele’de bir otel odasında, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Vladımır Trasake’nin (E-73) yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

 

-Bıçakla yaralama
Dün gece  Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu K.M.Y.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile Derviş Aksoy’u  bacak, kalça ve karın kısmından yaraladı.
Aksoy, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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