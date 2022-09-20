EÖP’ten emirnamenin kaldırılmasına destek...

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP); “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi”nin yürürlükten kaldırılmasını olumlu bulduğunu açıkladı





Platform’dan yapılan yazılı açıklamada, hükümetin söz konusu emirnamenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kararının, bölge ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen belirsizliğin ortadan kaldırılması açısından büyük önem arz ettiği kaydedildi.



Açıklamada, “Uzun bir süredir yaşanan tartışmalar ve buna paralel olarak gelişen hukuki süreçler nedeniyle ortaya büyük bir belirsizlik çıkmış ve bölgedeki sosyo-ekonomik gelişmeler sekteye uğramıştı. Ünal Üstel hükümetinin kamuyu daha fazla maddi/manevi zarara sokmamak adına yürürlükte olan emirnameyi kaldırmış olmasını hükümetin uzayıp giden belirsiz duruma son verme adımı olarak değerlendiriyoruz. Böylece bölge ve ülke ekonomisinin daha fazla maddi/manevi zarara uğratılmasının önü de alınmış olacak.” denildi.



Hükümetin attığı adımla yol haritası çizme yönünde irade ortaya koyduğu ve bu çerçevede bir uzlaşı zemini için fırsat yarattığı ifade edilen açıklamada, “Ekonomik Örgütler Platformu olarak hükümetin attığı bu adıma destek belirtirken, bundan sonra ilgili tüm kesimlere düşen görev akılcı ve yapıcı bir anlayış içerisinde iş birliği yapmak suretiyle imar planını en kısa sürede hayata geçirmek olmalıdır.” ifadelerine yer verildi.



Ekonomik Örgütler Platformu , konuyla ilgili üzerine düşen sorumluluk ve görevi yapmaya hazır olduğunu da bildirdi.