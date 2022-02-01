Polisiye Haberler

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 10 TUTUKLAMA

Lefkoşa ve Girne’de, dün akşam saatlerinde Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre operasyonlar sonucu bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, toplamda 190 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki hassas terazi bulunarak emare alındı.

Operasyon kapsamında A.A.H.A (E-26), I.M.I.A (E-26), M.S.M.A.(E-23), I.A.J.(E-23), M.A.M.H.(E-24), M.A.K.(E-24), F.J.M.A.(E-34), M.A.F.M.(E-24), M.Y.K.T.(E-31) ve K.N.A.T’nin (E-24) tutuklandığı, soruşturmanın sürüdüğü belirtildi.

SAHTE PCR TESTİ GÖSTEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Ercan Havalimanı’nda dün 19.00 sıralarında, yurt dışına çıkış yaparken görevli memura, tarihiyle oynanmış PCR testi veren A.A.O.(K-19) tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen I.O.G’nin (E-24) de tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

BAŞKASINA AİT ARAZİDEKİ AĞAÇLARI KESEN KİŞİLER TUTUKLANDI

Derince İshak Paşa mevkiinde dün, başkasına ait araziye giren M.G.(E-41) ve S.Ç.(E-31), iki zeytin ve bir harnup ağacını kökten kesip araca yükleyerek olay mahallinden ayrılacakları esnada, polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İNÖNÜ VE OZANKÖY’DE HIRSIZLIK

İnönü’de geçtiğimiz kasım- aralık aylarında bir şahsa ait ağıldan tamburalı biçme makinesi, römork, kaynak makinesi, elektrikli akıllı çoban ve ilaçlama pompası çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.K.(E-38) tutuklandı.

Öte yandan Ozanköy’de dün öğlen saatlerinde alacağını tahsil etmek için gittiği bir ikametgahtan çanta içinde muhafaza edilen 850 TL nakit parayı çaldığı tespit edilen N.S.(K-45) tutuklandı.

TUNCAY KAYA’NIN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ OLARAK AÇIKLANDI

Girne’deki evinde önceki gün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Tuncay Kaya’nın (E-59) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.