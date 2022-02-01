Bakteri ve Mikrop Yuvası Olduğunu Duyunca Çok Şaşıracağınız Evdeki En Kirli 7 Eşya

Genellikle banyoları evin en kirli odası olarak görürüz. Gerçekten de banyolar nemli olduğu için bakterilerin çoğalmasına uygun bir ortam sunar. Ancak bazı araştırmalar en kirli yerlerin hiç beklenmedik alanlar olduğunu gösteriyor. Gelin evinizdeki eşyalarınıza ve odalara bir göz atalım. İşte evlerin en kirli 7 eşyası…

1. Çamaşır makinesinin kapak contası

Bazen aklınıza bile gelmeyen bazı yerlerde kir birikebilir. Çamaşır makinelerinin kıyafetlerinizi temizlemesi, makinenin komple temizlendiği anlamına gelmez. Eğer düzenli bakımı yapılmazsa özellikle kapak contası bölümünde küf oluşur. Küfler, deterjan kalıntısının olduğu her yerde gelişebilir.

2. Kahve makineleri

Kahve makineleri düzenli temizlenmediği takdirde tıpkı çamaşır makinelerinde olduğu gibi küf oluşumuna açık hale gelir. Yapılan araştırmalara göre çoğu kahve makinesinde maya, küf ve bakteriler vardır.

3. Uzaktan kumanda

Temizlik konusunda takıntılı olsanız da uzaktan kumanda gibi bazı eşyalar her zaman görmezden gelinir. Uzmanlara göre uzaktan kumandalar; bakteri, maya ve küf içeriğiyle klozet kapaklarından 20 kat daha kirli. Uzaktan kumandaya neredeyse herkes gün içinde temas eder. Günde bir kez dezenfektan içeren bir bezle silinmesi, kumandanın hijyenini sağlamak için yeterlidir.

4. Mutfak süngeri

Mutfak yüzeylerini ya da bulaşıkları düzenli olarak mutfak süngeriyle temizliyorsanız, size kötü bir haberimiz var. Çünkü bu ürünler düzenli değiştirilmediği takdirde her yere mikrop yayarlar. Araştırmalar, mutfak süngerlerinin evdeki diğer tüm eşyalardan daha fazla bakteri barındırdığını ortaya koyuyor. Eğer bakterileri yaymak istemiyorsanız, süngeri 2 ya da 3 haftada bir değiştirmelisiniz.

5. Havlu askılıkları

Temizlik konusunda hassas olanlar için banyolar hijyeni oldukça önemlidir. Fakat araştırmalar, banyo temizliği yaparken havlu askılarının nadiren silindiğini gösteriyor. Bu nedenle havluluklar da evin en kirli eşyaları arasında bulunuyor.

6. Duş başlığı

Su, şampuan ve sabun gibi hijyen için gerekli olan her şeyin bir arada bulunması, size yıkanma alanlarının temiz olduğunu düşündürebilir. Fakat evin en nemli alanı olan bu bölge, mikroorganizmaların çoğalması için ideal bir ortam oluşturur. Özellikle duş başlıklarının kendi kendini temizlediğini varsayarız. Bu nedenle her temizlikte duş başlıklarını ihmal ederiz. Dolayısıyla duş başlıklarının evdeki en kirli eşyalardan biri olmasına şaşırmamak gerekir.

7. Diş fırçalıkları

Diş hekimlerine göre diş fırçaları her hafta dezenfekte edilmeli ve her ay değiştirilmelidir. Çoğu insan bu uyarıları dikkate alsa da diş fırçalıkları sürekli gözden kaçar. Ancak diş fırçalarından süzülen bakteriler doğrudan bu eşyalarda birikir. Diş fırçanızı dezenfekte ettiğiniz günlerde, bu eşyayı da yıkayarak banyonuzda üstün hijyen sağlayabilirsiniz.