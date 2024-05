Özrü kabahatinden büyük!

Lefkoşa’da 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğuna cinsel saldırıdan bulunan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan 49 yaşındaki Oktay Tokgöz, mahkemede "Burada her yerde içki içiliyor, yasaklansa böyle suçlar işlenmez" diyerek kendini savundu. Yargıç ise Tokgöz'ün bu sözlerine “Özrünüz kabahatinden büyük. O zaman yasak olan ülkelere gidin” diyerek tepki gösterdi

Lefkoşa’da yan yana bulunan 6-7 yaşlarındaki iki kız çocuğunu taciz ederek, cinsel istismar suçu işleyen 49 yaşındaki Oktay Tokgöz “Çocuğun Cinsel istismarı ve KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak “suçlarından , dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 15.05.2024 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Lefkoşa'da, Osman Pasa Caddesi üzerinde, cinsel davranışla ve her iki eli ile 6 yaşındaki kız çocuğunun beline sarılıp sol yanağını yaladığını, akabinde 7 yaşındaki kız çocuğunun her iki yanağını yalayarak eli ile karın bölgesini okşayıp vajinasını sıkıp okşayarak, cinsel istismar suçunu işlediğini belirtti.

Polis, şikayetin 16 Mayıs tarihinde yapıldığını, zanlının aynı Lefkoşa Surlariçi'nde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, olay mahallindeki kameraların incelendiğini, olay öncesi, anı ve sonrasının çok net görüldüğünü ve zanlının suçu işlerken bariz bir şekilde görüldüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatılan zanlının muhaceret kontrolünde 25.10.2023 tarihinden itibaren 204 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, meseleyle ilgili kız çocuklarının ifadelerinin sosyal hizmet görevlileri eşliğinde alındığını söyledi.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 13 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden kontrolden geçirildiğini ancak sonucun henüz belli olmadığını söyledi.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, işlenen suçların ağır ceza mahkemesi kapsamına girdiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, “4 çocuğum var. 50 yaşındayım, bu yaşa kadar suç işlemedim ama Kıbrıs’a gelince alkol ve sigara içmeye başladım. Pişmanım, ne kadar pişman olsam da işlediğim iğrenç suçu örtmez. Ama burada her yerde içki içiliyor, serbest, aslında yasaklansa böyle suçlar işlenmez ”dedi.

Sanığın beyanı üzerine Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, “Özrünüz kabahatinden büyük. O zaman yasak olan ülkelere gidin” dedi.

Yargıç, sanığın 3 ayı geçmeyecek süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.