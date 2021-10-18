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Polis, kayıp 3 kişinin arandığını bildirdi

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Polis, biri Lefkoşa’da ikisi Gazimağusa’da üç kişinin kayıp ve aranmakta olduğunu açıkladı.

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Polis, kayıp 3 kişinin arandığını bildirdi
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma günü 15:00 sıralarına evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Lefkoşa’da sakin 20 yaşındaki Murhan Barhun aranıyor.

Gazimağusa’da ise Cumartesi günü 22:30 sıralarında, evinden ayrılarak geri dönmeyen 17 yaşındaki Ela Nur Gültekin ve 23.00 sıralarında evinden ayrılan 37 yaşındaki Mehmet Açıkalın aranıyor.

UYUŞTURUCU TASARRUFU

Bu arada, Beyarmudu’nda dün saat 07:00 sıralarında, F.D.(E-49)’nin tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.  Soruşturma devam ediyor.

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