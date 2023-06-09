Polis haberleri

Yeniboğaziçi’nde bu sabah 68 yaşındaki turist denizde boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 10.20 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Alois Suppan, deniz içerisinde yüzdüğü sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Sahilde bulunan cankurtaran görevlileri tarafından kurtarılıp, dışarıya çıkarılan Suppan, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

-Girne’de katle teşebbüs

Girne’de gece saat 00.50 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu D.S.(E-21), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile öldürmek kastıyla M.C.K.’yi (E-25) sağ şakak ve elinden yaralayarak, katle teşebbüste bulundu.

Ardından M.C.K. ve E.Ö.K.(E-19), D.S.’nin elindeki bıçağı alıp, D.S.’yi kalça ve sağ bacak kısmından yaraladı ve vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. D.S. ve M.C.K. kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Cerrahi Servisinde müşahede altına alındı.

-Gönyeli’deki Kök Sökme Operasyonu’nda 2 kişi tutuklandı

Gönyeli’de dün saat 19.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Kök Sökme Operasyonu) kapsamında S.F.F.(E-31) ve A.M.S.A.’nın (E-24) tasarruflarında yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ardından A.M.S.A.’nın Yeşilırmak’taki ikametgahı ve çevresinde yapılan aramada, özel yapılmış sera içerisinde saksılarda yetiştirilmiş yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında, toplam 13 kök hintkeneviri türü bitki tespit edilerek, emare olarak alındı. S.F.F. ve A.M.S.A. tutuklandı.

-Sahte araç sigortasını tedavüle sürmeye çalışan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün saat 15.00 sıralarında Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY bölgesinden KKTC’ye kullanımlarındaki araç ile geçiş yapmak isteyen G.C.(E-51) ve K.K.(K-61), tasarruflarında bulundurdukları daha önceden sahtelenmiş araç sigorta poliçesini, işlem yaptırmak için görevli memura vererek, tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. G.C. ve K.K. tutuklandı.