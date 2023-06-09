Hamitköy'de sakin iki çocuk kayıp

Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki iki kişi aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Yasin Bolat (E-14) ve Necip Korkmaz (E-14), kaldıkları ikametgahlarından ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Bahse konu şahıslar aranıyor.

