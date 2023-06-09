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Hamitköy'de sakin iki çocuk kayıp

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Hamitköy'de sakin iki çocuk kayıp
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Hamitköy’de sakin 14 yaşındaki iki kişi aranıyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 sıralarında Yasin Bolat (E-14) ve Necip Korkmaz (E-14), kaldıkları ikametgahlarından ayrıldı ve halen geri dönmedi.
Bahse konu şahıslar aranıyor.
 
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