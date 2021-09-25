Polis, eşi için sahte AdaPass almış

Sahte AdaPass skandalında tutuklu sayısı arttı. Olaya adı karışan polis memurunun, eşinin yurt dışına çıkması için sahte AdaPass aldığı ifade edildi

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında polis memuru olarak görev yapan Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu’nun sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek ve Sahtekarlıkla kayıt temini suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun, aşı olmayan ancak acil olarak yurtdışına çıkış yapması gereken zanlı Salih Filo ve eşi Pembe Filo’ya çift aşı olmuş gibi kayıt yapıp Adapass uygulamasına kaydedip, yurtdışına giriş çıkış yapmasını sağladığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.Polis, yine Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Ersin Bolatcıoğlu’nun arkadaşının isteği üzerine, aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Salih Filo, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1’er gün ispati vücutta bulunmalarına emir verdi. Ozankaya, Salih Filo’nun 15 bin TL nakdi teminat yatırması, bir kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, eşi Pembe Filo ve Ersin Bolatcıoğlu 10’ar bin nakit teminat yatırması, birer kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.Öte yandan soruşturma kapsamında Sabahat Yiğit adlı zanlı da, sahte Adapass kaydı yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, Sabahat Yiğit’in Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında zanlı Sabahat Yiğit’in, Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’ya ulaşıp, aşı olmadığı halde çift aşı olmuş gibi kayıt yaptırmakla methaldar olduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlı Sabahat Yiğit’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çalışanı Cemaliye Mutlu ise dün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Cemaliye Mutlu’nun Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, Şubat ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, evinin arandığını ve bilgisayarının emare alındığını söyledi. Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini ayrıca 10 ifadeler temin edildiğini, olayla ilgili 6 kişinin tutuklandığını ve halen soruşturulacak şahıslar olduğunu söyledi. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.Sabahat YiğitCemaliye Mutlu