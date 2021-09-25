"Elalemin kafasını ben yapacak olsam kokain satardım”

İmge Eczanesi sahibi Halit Kavçın, nöbetçi olduğu akşamlarda uyuşturucu bağımlılarının eczaneye dadandığını, sadece reçete ile satılan ilaçlar talep ettiklerini ve olumsuz yanıt aldıklarında para teklif ettiklerini belirterek, Polisi göreve davet etti







Lefkoşa’daki İmge Eczanesi’nin sahibi Halit Kavçın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, nöbetçi olduğu akşamlarda uyuşturucu bağımlılarının eczaneye dadandığını, sadece reçete ile satılan ilaçlar talep ettiklerini söyledi ve Polis Genel Müdürlüğü’nü göreve davet etti.

Halit Kavçın’ın paylaşımı şöyle:

“Nöbetçiyim. Gene saat 10’u geçti mi, olan biten müptela eczaneye dadanmaya başlar.

Reçeteli ilaçlarla kafa bulmayı govalayan mı istersiniz, göz damlasını burundan çekip uçmaya niyetlenen mi! Reçetesiz vermem deyinca para teklif eden mi ararsınız yoksa bir tane ver bir daha gelmem diye yemin edeni mi!

Elalemin kafasını ben yapacak olsam panadolnan nurofennan mı uğraşırım? Paşa gibi kokain satar kral gibi yaşarım.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü 'ne açık çağrıdır. Nöbetçi eczanelere polis dikin. Bizi erkek görüp çok yüklenmezler, bir yerden sonra dönüp giderler ama bu mesleği bir başına yapan kadın var yaşlı var bunların canı allaha emanet.”

DEVRİYE ARTACAK

Öte yandan Halit Kavçın’ın bu açıklamasından sonra Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada artık polisin nöbetçi eczanelerde devriye yapacağı bilgisini paylaştı

Başkan Öksüz şu yorumda bulundu:

“Nöbetçi eczanelerde kimse bizden eczanelerimizin kapısına Kepenk indirerek, kepenk ardından hizmet vermemizi beklemesin. Burası Kıbrıs!

Polisimiz son zamanlarda nöbetçi eczanelerimizde eczacılarımıza karşı artan sözlü ve fiziksel şiddet olayları karşısında sessiz kalmadı

Artık nöbetçi eczanelerimize her akşam birebir polis memuru arkadaşlar gelerek eczacılarımızın sıkıntısı var mı diye kontrol edecek, sorumlu polisimizin telefon numarası bırakılacak ve nöbetçi eczane bölgesinde devriye sayısı artırılacaktır. Tüm Olumsuzluklara Rağmen.”







