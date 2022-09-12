banner875
banner815
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
25 0
50 0
 
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var
“Hayata bağlanması için dualarımıza ihtiyacı var"
22 0
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
Kartingciler Cemsa’da kozlarını paylaştı
12 0
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
Meral Özdenkçi Anı Maçı Lefke’nin
43 0
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
Gönyeli Belediyesi yeni eğitim yılı öncesi hazırlıklarını tamamladı
11 0
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
Masa Tenisi’nde U15’lerde Tuğra ve Liva şampiyon
20 0
banner797

Bir haftada 11 yangın ve 16 hususi servis olayı meydana geldi

banner476

banner825
Bir haftada 11 yangın ve 16 hususi servis olayı meydana geldi


KKTC’de bir haftada meydana gelen 11 yangın ve 16 hususi servis olayında yaklaşık 295 bin 800 TL’lik hasar tespit edildi, yangına sebep olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 5-11 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Anız yakılması, elektrikli aletten (kaynak makinesi) çıkan kıvılcımların yanıcı maddeleri tutuşturması ve elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması.”

Hususi servis olayları ise şu şekilde:

“Evde kilitli kalan 3 yaşındaki çocuğun evin kapısının açılarak kurtarılması, çatı, balkon, kuyu ve araçların motor bölümünde mahsur kalan kedilerin ve kuyuya düşen oğlağın kurtarılması, etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi.”
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.