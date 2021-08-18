Polis aracının anahtarını bile almışlar

Gaziköy’de hırsızlık soruşturması yapan polisin bıçaklanmasıyla ilgili tutuklanan İbrahim Takımcılar suçunu kabul etti. Diğer zanlı Gökhan Takımcılar’ın ise Güney’e kaçtığı kesinleşti





Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunun ağır yaralandığı olayla ilgili aranan zanlılardan biri olan zanlı İbrahim Takımcılar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ömer Can, olguları aktardı. Polis, zanlı İbrahim Takımcılar’ın Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 15.08.2021 tarihinde 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gittiğini anlattı. Polis, zanlı İbrahim Takımcılar ve aranan zanlı Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5 ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı. Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın yine köyde sakin isminin baş harfleri İ.Ç’ye ait aracı mal sahibinden izinsiz alıp, kaçtığını ve arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını belirtti. Polis, zanlıların Fahri Toklu’yu katle teşebbüs ettikleri bıçağın emare alındığını belirtti. Polis, polis memuru Fahri Toklu’nun devlet hastanesinde yoğun bakımda müşahede altında olduğunu söyledi. Polis, zanlı İbrahim Takımcılar’ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirtti. Polis, olayın soruşturulduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

GÖKHAN TAKIMCILAR’IN İADESİ İÇİN GİRİŞİM

Öte yandan Başbakan Hamza Ersan Saner, polis memuru Fahri Toklu’nun ciddi bir durumunun bulunmadığını, saldırganın ise Güney Kıbrıs’a geçtiğinin bilindiğini söyledi.

Hamza Ersan Saner, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı konuyla ilgili ziyaret etti. Saner ziyarette yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sanığın iade edilmesi için çağrıda bulundu.

Sanığın Güney Kıbrıs Rum kesimine geçtiğinin bilindiğini, Polis Teşkilatı’nın da sanığın iadesi için gerekli girişimleri başlattığını kaydeden Saner, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne sanığın iadesi için çağrıda bulundu. Saner, “Bu tip insanların hiç kimseye faydası yoktur. Adaletin tecelli edebilmesi için suçluların bir an önce ülkemize iade edilmesi konusuna anlayışla yaklaşacaklarına inancımı belirtmek istiyorum” dedi.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, sanığın Polis Teşkilatı’na iade edilmesi için Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerinin talimatlarıyla kurulmuş olan iki toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi aracılığıyla gerekli girişimleri başlattıklarını ifade etti.



