Yoğun bakımdaki hastaların çoğunluğu aşı karşıtı

Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Gündost, “Aşı karşıtlığı konusunda insanlarımızı anlamak mümkün değil. Ek hastalığı olanlar aşının etkisine inanmıyor. Yoğun bakımda hastalarımızın çoğu aşı karşıtı” dedi



Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Levent Gündost, Pandemi Hastanesi Yoğun Bakımında, 5 hastanın entübe edildiğini, entübe hastaların 4’ünün ise aşısız olduğunu bilgisini aktardı.

Gündost, iki hastanın daha yoğun bakım servisine alındığını, Yoğun bakıma alınan 50 yaşındaki bir hastanın Mağısa Devlet Hastanesi’nden sevk edildiğini ve kronik rahatsızlıklarının olduğunu dile getirdi.

“Yoğun bakımda aşısız hastalarımız çoğalıyor. 13 Hastanın 9’u aşısız. Sadece 4 hastamız aşı programına uymuş. Şu anda en yaşlı hastamız 91 yaşında en genç hastamız 28 yaşında. 40-60 yaş aralığında aşısız ve ek hastalıkları olan hastalarımız yoğun bakımda” şeklinde konuşan Gündost, iki hastada delta varyantı şüphesi olduğunu ancak varyantın tespiti için ülkede gerekli cihazın olmadığını belirtti. Yoğun bakımdaki hastalarda İngiliz varyantının daha yoğun görüldüğünü aktaran Gündost, “5 entübe hastamızın 4’ü aşısız. Biri aşılı. Aşılı hasta 42 yaşında, durumu iyeye gidiyor” dedi.

Özellikle kronik rahatsızlıkları olan hastaların aşılanması gerektiğinin altını çizen Gündost, “Aşı karşıtlığı konusunda insanlarımızı anlamak mümkün değil. Ek hastalığı olanlar ilk grupta aşılanması gereken insanlar fakat hiçbiri aşının etkisine inanmıyor. Aşının gücünün farkında değil. Yoğun bakıma gelince cevap ‘vaktim olmuyor’ oluyor ama hastalarımızın çoğu aşı karşıtı” ifadelerine yer verdi. Kendisinin de çift doz Sinovac aşısı olmasına rağmen koronavirüse yakalandığını ancak aşılı olduğu için hastalığını hafif atlattığının altını çizdi.

GRİP SALGINIYLA BİRLİKTE FARKLI TABLOLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Vaka sayılarındaki artışa da dikkat çeken Gündost, yoğun bakımda 24 yatak kapasitesinin olduğunu gerekli durumlarda mevcut kapasitede artırıma gidilebileceğini ancak yoğun bakımda yatan hasta sayısının artmasıyla birlikte farklı durumların da ortaya çıkabileceğini kaydeden Gündost, “Ekipmanımız var ama personel, hemşire ve doktor açısından sıkıya düşebiliriz, Sonbahar aylarına giriyoruz. Grip salgınıyla birlikte daha farklı tablolar ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.

TEK SİLAHIMIZ AŞI

Aşı olmayanlara, aşı olmaları yönünde uyarıda bulunan Gündost, “Hem ekonomi hem de sağlık anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Bu memleketi de düşünüyorlarsa aşıdan başka bir silahımız olmadığını da biliyoruz. Tek silahımızı kullanmak en büyük gücümüz elimizde kurşunlar varken ateş etmemiz lazım” dedi.

