Patronunun evinden 44 bin TL çaldı

Taşkınköy’de bir pastanede çalışan Meryem Kaçar, dükkanın üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada ev sahibine ait 44 bin TL parayı çaldı. Tutuklanan zanlı, çaldığı paranın 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını anlattı

Patronuna ait parayı çaldığı iddia edilen 47 yaşındaki Meryem Kaçar tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.Polis memuru, mahkemede olguları aktardı. Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastane çalışanı olan zanlının dükkanın üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada ev sahibine ait 44 bin TL parayı çaldığını söyledi.Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti.Polis, iş yerinden alınan bilgide 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti.Polis, zanlının 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini, 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediğini aktararak, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.