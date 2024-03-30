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Aranan bir kişi daha var

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Girne’de bir kumarhanede sahte dolar tedavüle süren Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova tutuklanırken, olayla ilgili bir kişi daha aranıyor

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Aranan bir kişi daha var
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Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede sahte dolar tedavüle sürdükleri tespit edilerek tutuklanan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova dün mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.
Polis, 27 Mart 2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan Tarık Efe Niksarlı ve Kerem Tanbova’nın kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 5 adet 50’lik banknottan oluşan toplam 250 ABD Doları parayı tedavüle sürdüklerinin tespit edilerek tutuklandıklarını, paraların emare olarak alındığını söyledi.
Polis, zanlıların üzerinde yapılan aramada ise, 3 adet 1’lik banknot, 3 adet 50’lik banknot ve 11 adet 100’lük banknot olmak üzere toplam bin 253 sahte ABD doları bulduklarını söyledi. Polis, tutuklanan zanlıların ifadelerinde sahte paraları bir şahıstan aldıklarını iddia ettiklerini açıkladı.
Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.
 
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