Park halindeki araçta yangın

Gazimağusa’da, bir apartmanın önünde park halindeki salon araç, motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:45 sıralarında, Gazimağusa’da, bir apartmanın önünde park halinde bulunan Diyar Coşkun’a ait salon aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu aracın ön bölümü tamamen yandı.