Pamuklu-Kumyalı yolundaki kaza yürekleri ağza getirdi

Pamuklu - Kumyalı yolunda bugün 15.00 sıralarında meydana gelen kazada araç sürücüsü Türkan Özlü (K-50) ve Havva Yaşar (K-18) yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Pamuklu- Kumyalı anayolunda Kumyalı’ya doğru SH 367 plakalı araçla seyreden Türkan Özlü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan kenarındaki toprak sete çarptı.



Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Yaşar (K-18) kazada yaralandı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

