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Covid-19 bu hafta da 2 can daha aramızdan aldı

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Covid-19 bu hafta da 2 can daha aramızdan aldı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada ülke genelinde yapılan testler sonucunda 2363 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 20-26 Temmuz tarihleriyle ilgili rapor şöyle:

(20-26 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.667 

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2363               
    
Kaybedilen Hasta: 2 
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