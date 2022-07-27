Covid-19 bu hafta da 2 can daha aramızdan aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son bir haftada ülke genelinde yapılan testler sonucunda 2363 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi ise hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 20-26 Temmuz tarihleriyle ilgili rapor şöyle:
(20-26 Temmuz) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 18.667
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2363
Kaybedilen Hasta: 2
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