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Pamir, uyuşturucuya geçit vermiyor

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Havalimanı'ndaki narkotik köpeği Pamir, Türkiye'den KKTC'ye gelen Cem Koçak'a tepki verdi. Koçak'ın üzerinde bir gram hintkeneviri ve bir gram kokain türü uyuşturucu ele geçirildi

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Pamir, uyuşturucuya geçit vermiyor
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Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin tepki vermesi üzerine yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Cem Koçak tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis, zanlı Cem Koçak’ın 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 17:30’da Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu salonu içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Pamir isimli köpeğin zanlı Cem Koçak’ın tasarrufunda bulunan valize tepki vermesi üzerine yapılan aramada sigara paketinde yaklaşık 1 adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara, 1 Gram ağırlığında reçine halde Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet şeffaf naylona sarılı 1 Gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.
Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderildiğini ancak sonuçların çıkmadığını belirterek soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi
 
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