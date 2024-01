“Özür dileriz, bizi affedin”

Ayça Alav'ın katilleri cezaevine gönderildi. Mahkemede söz alan Kamerunlu iki katil, “Biz bu eylemi gerçekleştirmek istememiştik çok üzgünüz. Yaptığımız şey çok kötü bir şey. Özür dileriz lütfen bizi affedin” dedi

Lefkoşa’da Alav Döviz sahiplerinden Ayça Alav’ı öldürüp, soygun suçu da işleyerek kaçan ve 17 gün sonra Pile köyünde yakalanan Vinel Sidrick Mbouhom Tchomte ve Bryan Gibip Kwalar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Kamerunlu 2 zanlının, 22 Aralık 2023 tarihinde saat 14.47 sıralarında Lefkoşa’da Surlariçi Vakıf Sokak’ta bavul satış yeri olan Hit Bet isimli iş yerinde iş yeri sahibi Ayça Alav’ın ellerini, ayaklarını emniyet kemeri ve anten kablosu ile arkadan bağladıklarını, yüzünü koli bandı ile kapattıklarını ve ölümüne neden olduklarını söyledi. Polis, zanlıların daha sonra yakınlarda faaliyet gösteren Alav Döviz’e giderek, döviz ve TL çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların olaydan sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtıklarını söyledi. Polis, zanlıların 8 Ocak 2024 tarihinde olaydan 17 gün sonra yakalandıklarını belirtti. Polis, her iki zanlının da itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirti. Polis, her iki zanlının da üniversite öğrencisi olduğunu açıkladı. Polis, zanlıların işlediği suçların ağır suçlar olduğunu, serbest kalmaları halinde kaçabileceklerini, zaten olaydan sonra güneye kaçmalarının tekrar aynı şekilde davranacaklarını gösterdiğini belirtti. Polis, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç’in sorusu üzerine zanlıların çaldığı para miktarının 36 bin 930 dolar, 10 bin 285 euro, 8 bin 80 Sterlin ve 138 bin 410 TL olduğunu açıkladı. Polis, zanlılar yakalandığında üzerlerinde sadece 2 bin 800 euro bulduklarını belirtti. Polis, zanlıların parayı ailelerine gönderdiklerini söylediklerini açıkladı.

Polisin ardından söz alan zanlıların her ikisi de pişman olduklarını, özür dilediklerini amaçlarının kadını öldürmek olmadığını söyledi. Zanlı Brayn, “Yaptığım şey çok kötü bir şey, lütfen bizi affedin. Bu eylemi gerçekleştirdiğimiz için çok üzgünüz” dedi. Vinel ise “Çok pişmanız, işlediğimiz suçun elbet bir bedeli olacak” dedi.

Yargıç zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.