Toplam 8.5 yıl hapis yatacaklar

Lefkoşa’da Pakistan uyruklu bir kişiyi bağlayıp, tehditle para isteyen üç kişiye 4’er yıl, bir kişiye ise 4 buçuk yıl hapis cezası verildi

Lefkoşa’da 2023 yılı 2 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olayda Pakistan uyruklu bir kişiyi bağlayıp, tehditle para isteyen Md. Ramjun Ahmet Ratul, MD. Ripon, Rınku Talukder, Tanuır Hossaın hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde kararı okuyan yargıç, sanıkların müştekiyi 2 Haziran ile 6 Haziran tarihleri arasında 5 gün boyunca ayaklarını, ellerini ve ağzını bağlayıp, tehditle 2 bin 500 Euro istediklerini anımsatarak, “5 gün boyunca pişmanlık duymadan eylemlerine devam ettiler” dedi.

Yargıç, Md. Ramjun Ahmet Ratul, MD. Ripon, Rınku Talukder, Tanuır Hossaın’e 4’er yıl, Sree Ripon’a ise 4 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

