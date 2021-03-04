Özbekoğlu ve Eminoğlu'nun cezası belli oldu

Girne'de 2019 yılında polise yapılan şikayet üzerine yürütülen soruşturmada toplamda 13 sahte vekaletname düzenleyip başkalarına ait taşınmaz mülklerin bağlantılı olduğu şirketlere devrini sağlayan iş insanı Mehmet Eminoğlu ve söz konusu vekaletnameleri tasdikleyip Tapu Dairesi'nde tedavüle sürülmesini sağlayan Serdar Özbekoğlu'nun Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde ki yargı süreci tamamlandı.

"Sahte evrak düzenleme" "Sahte evrakı tedavüle sürme", "Sahtekarlıkla mal temin etmek" ve "Sahtekarlıkla kayıt temin etmek" davalarından suçlarını kabul beyanları, olgu ve emareler ışığında suçlu bulunan sanık Eminoğlu 10 yıl, Özbekoğlu 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Eminoğlu ve Özbekoğlu Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde ana dava olan Sahte evrak düzenleme suçunun yanı sıra toplamda 4 davadan yargılanırken, yine benzer suçlardan 8 dava dosyası da bu dava altında nazara dikkate alındı.

Davanın kararını okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller sanıkların suçtaki rollerine göre cezada ayrıma gidilmesinin adil olacağı kanaatinde olduklarını belirtirken, sanık Eminoğlu'nun sahte vekletnameleri hazırlayip kazanç elde ettiğini, sanık Özbekoğlu'nun ise bu vekaletnameleri tasdikleyen kişi olduğunu vurguladı.

Söz konusu suçların ciddi suçlar kapsamında olduğunu belirten Cemaller, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçları için ömür boyu hapislik öngörüldüğünü ve kararda kamu menfaati ilkesi dikkate alınarak caydırıcı ve ibret verici ceza verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Eminoğlu ve Özbekoğlu 1 yılı aşkın bir süreden beri merkezi cezaevinde bulunuyordu.