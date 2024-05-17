Kundaklama zanlıları, güvenlik kameralarına yakalandı

Lefkoşa’da bir oto elektrikçinin aracını ateşe veren iki zanlı, çevredeki güvenlik kameraları sayesinde yakayı ele verdi

Lefkoşa’da oto elektrikçi olan isminin baş harfleri A.Y.’ye ait salon aracın ateşe verilmesiyle ilgili kamera görüntülerinden yola çıkılarak tespit edilerek tutuklanan kaportacılar Hüseyin Eger ile Cuma Eger Gün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Mayıs 2024 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Çağlayan’da

A.Y.’ye ait park halinde bulunan RF 427 plakalı, 2013 model mavi renk, Volkswagen Polo marka aracın üzerine henüz türü tespit edilemeyen yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandığını söyledi.

Polis, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini, 2 erkek şahsın aracı ateşe verirken görüldüğünü belirtti. Polis, olay esnasında giyilen kıyafetler ve şahısların eşkâlleriyle uyuşan zanlıların şüpheli görülerek, önceki gün tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, Hüseyin Eger’in ikametgahında yapılan aramada olay mahalline gelen ve kamera görüntülerinde tespit edilen kişilerin giymiş olduğu giysilerin tespit edilerek emare olarak alındığını anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, halen daha incelenmesi kameralar ile alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

