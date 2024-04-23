Ortaköy’de sakin 15 yaşındaki Emine Ası kayıp

Ortaköy’de sakin 15 yaşındaki Emine Ası’ya ulaşılamadığı, aranmakta olduğu bildirildi.

Dün polise verilen bilgide; Ortaköy’de sakin Emine Ası’nın (K-15) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, söz konusu şahıs arandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



-Gazimağusa ve Lapta’da ani ve gayri tabii ölüm

Polis, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Memiş İçel’in (E-74) kalmakta olduğu ikametgâhta yaşamını yitirmiş şekilde bulunduğunu bildirdi.

İçel’in cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

Dün saat 17.00 sıralarında, Lapta’da sakin 80 yaşındaki Derrick John Vigus (E-80), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunduğu da bildirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre söz konusu şahsın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.



-Koruçam’da iş kazası: Gökhan Okkan kamyonet kasası ile stantların arasına sıkışıp yaralandı

Koruçam’da düzenlenen festival alanı içerisinde, demir stantların kamyonet üzerine yerleştirildiği sırada, stantların geriye doğru kayıp düşmesi sonucu o esnada orada bulunan Gökhan Okkan (E-45), kamyonet kasası ile stantların arasına sıkışıp yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, dün, saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Okkan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.



- Gazimağusa’da “kasti hasar, sarhoşluk ve rahatsızlık”

Bu sabah, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da bir restoran önünde, 22 yaşındaki B.D.’nin alkollü içki tesiri altında, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği, restoran önünde park halindeki bir motosikletin arka farına kasten tekme atarak ve yine aynı sokakta başka bir işyerine ait vitrin camına kasten elleri ile vurarak kırıp kasti hasara uğrattığı bildirdi.

Söz konu şahıs suçüstü tutuklandı.



- “İzinsiz ikametten” 9 kişiye yasal işlem

Dün, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam dokuz kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

- Bostancı’da “gümrüksüz mal tasarrufu

Dün, Bostancı’da H.M.’nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, beş adet bisikleti gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



-Tatlısu - Girne ana yolu üzerinde araç yangını

Dün, saat 14.30 sıralarında, Tatlısu - Girne ana yolu üzerinde, Samet Kol kullanımındaki LN 382 plakalı salon araçta Küçükerenköy yakınlarında seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın ön göğüs kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu, söz konusu araçta yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

