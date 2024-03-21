Onur'un ani ölümünde darp şüphesi

Girne’de 27 yaşındaki Onur Kayabaşı’nın ölüm sebebinin "darp” olduğu düşünülüyor. Olayla ilgili Mustafa Babaç adlı kişi tutuklandı. Babaç'ın barda tartıştığı Kayabaşı'nın başına tokat vurup,karın bölgesine de tekme attığı ortaya çıktı

Girne’de, 27 yaşındaki Onur Kayabaşı’nın ikametgahı içerisinde aniden hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Babaç adlı kişi tutuklandı.Kayabaşı’ya yapılan otopside kesin ölüm sebebinin net olarak tespit edilememesine rağmen, karın bölgesine aldığı darbeye bağlı olduğu düşünülüyor.Polisin yürüttüğü soruşturmada Mustafa Babaç’ın, 13 Mart günü Kayabaşı ile bir barda tartıştığı sırada karın bölgesine tekme atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiği tespit edildi.Girne’de Namık Kemal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir barın ön kısmında Mustafa Babaç, kendisine küfür ettiği ve arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile Onur Kayabaşı’nın başına sağ eli ile tokat vurup, sağ ayağı ile karın bölgesine tekme atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp etti. Kayabaş’ın olaydan kısa süre sonra hayatını kaybetmesinin ardından Babaç tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.Girne Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.Polis, 17 Mart 2024 tarihinde saat 18.55 raddelerinde, Girne’de sakin Onur Kayabaşı’nın konu ikametgahı içerisinde aniden fenalaşarak vefat ettiğini söyledi. Polis, 18 Mart 2024 tarihinde müteveffanın cesedi üzerinde Dr. İdris Deniz tarafından yapılan otopsi neticesinde, kesin ölüm sebebinin net olarak tespit edilememesine rağmen, karın bölgesine (pankreas) aldığı darbeye bağlı olduğuna geliştiğinden şüphe edilen organlarındaki kan pıhtısına bağlı olmuş olabileceği öğrenildiği ayrıca ölüm sebebinin yapılacak tetkik sonucu belirleneceğini ifade etti.Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, 13 Mart 2024 tarihinde saat 00.07 raddelerinde, Girne' de Namık Kemal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren barın ön kısmında, müteveffa ile zanlı arasında kendisine küfür etmesi nedeniyle sözlü bir tartışma meydana geldiğini, akabinde zanlının yanında bulunan arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle müteveffanın başına sağ eli ile tokat vurmak ve sağ ayağı ile karın bölgesine tekme vurmak atmak sureti ile darp ettiği tespit ettiğini açıkladı.Polis, 14 Mart 2024 tarihinde müteveffanın Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi’ne "sol yan abdominal bölgeye tekme vurulması" şikayetiyle giderek muayene olduğunu ve sonrasında taburcu edildiğini belirtti.Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade ederek, 3 gün süre istedi. Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.