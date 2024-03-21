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Evden 42 gram uyuşturucu çıktı

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Lefkoşa’da bir eve operasyon yapan polis, 42 gram uyuşturucu ele geçirdi, dört kişiyi tutukladı

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Evden 42 gram uyuşturucu çıktı
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Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. 
Polis, 19 Mart 2024 tarihinde, 12:45-13:30 saatleri arasında Rayyan L. M. Abuımara  ve Youssef Ahmad’in kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada elbise dolabı içerisinde toplam  27 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.
Polis, ikametgahın giriş kapısı önünde Abuımara’ya ait mavi renkli ayakkabı içerisine gizlenmiş vaziyetteki siyah renkli gözlük kılıfı içerisinde, 15 adet şeffaf renk naylon poşete sarıla yaklaşık 15 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inandan madde, bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile bir adet pipo bulunarak emare alındığını, iki zanlıyla birlikte konu ikametgâhta tespit edilen Alarıd Saeed ve Ohada Alakel de tutuklandığın açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

 
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