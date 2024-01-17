Önce kaza yaptı, sonra alev aldı

Lefkoşa Ortaköy’de meydana gelen trafik kazası sonrası bir araç tamamen yandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza, Mustafa Kayıkçı’nın (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Akile Havutçu’ya (K-63) çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, GS 177 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumunun yırtılarak, benzinin motor kısmına sızması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

