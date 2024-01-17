banner913
banner932
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
17 0
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
29 0
 
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
51 0
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
14 0
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
24 0
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
26 0
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
17 0
banner996
banner985

Önce kaza yaptı, sonra alev aldı

banner989

banner974
Önce kaza yaptı, sonra alev aldı
banner971
Lefkoşa Ortaköy’de meydana gelen trafik kazası sonrası bir araç tamamen yandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 09.15 sıralarında meydana gelen kaza, Mustafa Kayıkçı’nın (E-64), yönetimindeki GS 177 plakalı aracıyla dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamette seyreden Akile Havutçu’ya (K-63) çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan olmazken, GS 177 plakalı araçta, muhtemelen benzin hortumunun yırtılarak, benzinin motor kısmına sızması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç tamamen yanarak hasar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.