Önce bilborda sonra ağaca çarptı

Yoldan çıkarak ağaca çarptı



Lefkoşa'da sabah saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucunda meydana gelen kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 52 yaşındaki Şükrü Güvercin , yönetimindeki PH 408 plakalı van araç ile Gönyeli çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkması sonucunda yaşandı.

Güvercin yönetimindeki aracın yoldan çıkması sonrasında önce reklam tabelasına ardından akasya ağacına ve duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam etmekte.