Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde yılbaşından itibaren fiyatların adeta uçuşa geçtiğini dile getirerek bu konuda denetim mekanizmasının ne yaptığını sorguladılar.



Vatandaşlarımız, özellikle bakliyat ürünü ve gıda malzemelerinde son zamanlarda sürekli bir yukarıya doğru artış olduğuna dikkat çekerek, dövizde aşağıya doğru bir iniş olmasına karşın fiyatların hep yukarıya gittiğini ifade ettiler.

Fotoğrafta görülen 800 gramlık kurul böğrülcenin fiyatının geçen hafta 15 TL olduğunu belirten vatandaşlarımız “Fotoğrafta da gördüğünüz gibi bu hafta 25 TL olmuş kuru böğrülce. Tam almak için elimizi uzattığımız anda raftaki fiyatını görünce elimiz geri gitti” diyerek yaşadıkları şoku anlattılar.

Dövizin inişte olduğunu, memura artış verilmediğini ifade eden vatandaşlarımız, ancak yılbaşından bugüne bütün ürünlerin fiyatları %15-35 oranında arttığını dile getirerek “Bu halk nasıl geçinecek. Bu fiyatlarla alışveriş yapmak çok zor. Tencerelerde insanlar taş mı kaynatacak” diyerek sitemlerini paylaştılar.

