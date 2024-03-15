Ölümlü kazaya beş yıl hapis

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda geçtiğimiz yıl polis memuru Oytun Çakır’a çarparak, Çakır’ın ölümüne neden olan Bülent Güner, beş yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda 5 Ağustos 2023 tarihinde gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücü Bülent Güner’in çarptığı polis memuru Oytun Çakır hayatını kaybetmişti. Polis memuru Oytun Çakır’a çarparak ölümüne neden olan Bülent Güner, 5 yıl hapse mahkum edildi.Kararı açıklayan Yargıç, kazanın 5 Ağustos 2023 tarihinde meydana geldiğini anımsattı. Kaza sırasında sanığın 225 promil alkollü olduğunu söyleyen yargıç Mine Gündüz, kazadan sonra sanığın aracıyla kaçmaya çalıştığını, polisin ikinci kez dur ihtarı ile durduğunu aktardı ve bunu sanık aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.Kazada yaşamını yitiren Oytun Çakır’ın görevde olmamasına rağmen, hiç bir önlem almaksızın arkasından gelen aracı yol ortasında durdurduğu sırada kazanın meydana geldiğine değinen yargıç, Oytun Çakır’ın da kazada katkısal kusuru olduğunun belirlendiğini söyledi.Yargıç, sanıl leh ve aleyhindeki tüm hususları değerlendirdikten sonra sanığı 5 yıl hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.