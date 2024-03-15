Minik Ergün, hayati tehlikeyi atlattı

Yukarı Bostancı'da aracın çarpması sonucu yaralanan 4 yaşındaki Ergün Topaloğluları hayati tehlikeyi atlattı. Ergün’e çarpan sürücü teminatla serbest bırakıldı

Yukarı Bostancı'da meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan Serhat Yıldırım Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Serhat Yıldırım’ın parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan 4 yaşındaki Ergün Topaloğluları'na çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu Ergün Topaloğluları'nın yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Yıldırım’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.

Polis, bu süre içerisinde çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını, hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.

