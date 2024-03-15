banner913
banner932
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
16. Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali hafta sonu yapılıyor
10 0
"Var oluşumuz ciddi şekilde tehdit altında"
15 0
 
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak
“Suçlu bulunanlar hakkında gereken yapılacak"
17 0
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
Çocuklar, Merit Satranç Festivali’nde coştu
17 0
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
Kamu – İş Sendikası Kadın Dayanışma Komitesinden LTB Kadın Sığınma Evi'ne yardım
15 0
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
14 Mart Tıp Bayramı bugün törenle kutlanıyor
31 0
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
Ölümün ve açlığın gölgesinde iftar
16 0
banner1012

Minik Ergün, hayati tehlikeyi atlattı

Yukarı Bostancı'da aracın çarpması sonucu yaralanan 4 yaşındaki Ergün Topaloğluları hayati tehlikeyi atlattı. Ergün’e çarpan sürücü teminatla serbest bırakıldı

banner974
Minik Ergün, hayati tehlikeyi atlattı
banner971
Yukarı Bostancı'da meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan Serhat Yıldırım Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.
Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Serhat Yıldırım’ın parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan 4 yaşındaki Ergün Topaloğluları'na çarptığını belirtti.
Polis, kaza sonucu Ergün Topaloğluları'nın yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Yıldırım’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.
Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı.
Polis, bu süre içerisinde çocuğun hayati tehlikeyi atlattığını, hastanedeki tedavisinin ise sürdüğünü söyledi.
Polis, zanlıyla ilgili gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade ederek, tutuksuz yargı talep etti.
Mahkeme, zanlının 30 bin  TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargı kararı verdi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.